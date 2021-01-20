Mardin'de uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 gözaltı - Son Dakika

Mardin'de uyuşturucu çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Ayakkabının içine uyuşturucu gizlemişler

MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada ayakkabı içerisine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Midyat ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı, özellikle gençlerin uyuşturucu bataklığına sürüklendiği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda 13 şüphelinin tüm faaliyetleri yaklaşık 3 ay takibe alındı. 3 aylık süre sonunda elde edilen deliller ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla 13 şüpheli şahsın evine 125 jandarma personelinin katılımı ile operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyon neticesinde yakalanan 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, evlerde ele geçen çeşitli miktardaki uyuşturucu maddeye de el konulduğu öğrenildi.