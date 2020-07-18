Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" paneli - Son Dakika

Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" paneli

Mardin'de Anadolu Yayıncılar Derneğince İçişleri Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti'nin desteğiyle "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" paneli düzenlendi.

Mardin'de Anadolu Yayıncılar Derneğince İçişleri Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti'nin desteğiyle "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" paneli düzenlendi.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi


Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlene panelin açılışında konuşan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sadece uyuşturucu değil bütün bağımlılıklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Uyuşturucu maddelerin 'keyif ve zevk verici' gibi kavramlarla kullanılmaması gerektiğine işaret eden Özcoşar, şöyle konuştu:


"Uyuşturucu bağımlılığı, zevk almak için başlayıp kölelikle sonuçlanan bir serüvendir. Bildiğiniz üzere, modern düşüncenin insanı kutsamasının en belirgin sebebi akıldır. Ama modern zevk anlayışı, akılla başlayan ama aklın devre dışı bırakıldığı bir hikaye serüvenine dönüşüyor. Sadece uyuşturucu bağımlılığı değil teknoloji gibi bağımlılıklar da bir trajediye dönüşüyor."


"Medyanın bilgi düzeyini artıran yayınlar yapması gerekir"


Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da uyuşturucunun dünyanın en fazla sorun etmesi gereken konuların başında geldiğini söyledi.


Uyuşturucu ile mücadelenin çok önem arz ettiğini aktaran Burhan, şöyle dedi:


"Toplumun bilgilendirme ve bilinçlendirilmesi noktasında medyanın rolü çok önemli. Medyanın bu konularda bilgi düzeyini artıran yayınlar yapması gerekir. Bizler dernek olarak bu konularda duyarlıyız. Anadolu medyası bu milletin özüdür, özetidir. O yüzden bu topraklar hizmet etmek bizim temel görevimizdir."


Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü de uyuşturucu ile mücadelenin terörle mücadele eder gibi mücadele dilmesi gerektiğini, devletin bu noktada kararlı duruşunun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.


Gazeteciler Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Süleyman Başa, Hacı Yakışıklı ve Ercan Gürses'in de birer konuşma yaptığı panele Vali Vekili Bahattin Çelik, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Artuklu Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü' paneli - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 02:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]