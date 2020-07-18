Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" paneli - Son Dakika

Mardin'de Anadolu Yayıncılar Derneğince İçişleri Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti'nin desteğiyle "Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü" paneli düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlene panelin açılışında konuşan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sadece uyuşturucu değil bütün bağımlılıklara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Uyuşturucu maddelerin 'keyif ve zevk verici' gibi kavramlarla kullanılmaması gerektiğine işaret eden Özcoşar, şöyle konuştu:



"Uyuşturucu bağımlılığı, zevk almak için başlayıp kölelikle sonuçlanan bir serüvendir. Bildiğiniz üzere, modern düşüncenin insanı kutsamasının en belirgin sebebi akıldır. Ama modern zevk anlayışı, akılla başlayan ama aklın devre dışı bırakıldığı bir hikaye serüvenine dönüşüyor. Sadece uyuşturucu bağımlılığı değil teknoloji gibi bağımlılıklar da bir trajediye dönüşüyor."



"Medyanın bilgi düzeyini artıran yayınlar yapması gerekir"



Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da uyuşturucunun dünyanın en fazla sorun etmesi gereken konuların başında geldiğini söyledi.



Uyuşturucu ile mücadelenin çok önem arz ettiğini aktaran Burhan, şöyle dedi:



"Toplumun bilgilendirme ve bilinçlendirilmesi noktasında medyanın rolü çok önemli. Medyanın bu konularda bilgi düzeyini artıran yayınlar yapması gerekir. Bizler dernek olarak bu konularda duyarlıyız. Anadolu medyası bu milletin özüdür, özetidir. O yüzden bu topraklar hizmet etmek bizim temel görevimizdir."



Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü de uyuşturucu ile mücadelenin terörle mücadele eder gibi mücadele dilmesi gerektiğini, devletin bu noktada kararlı duruşunun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.



Gazeteciler Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Süleyman Başa, Hacı Yakışıklı ve Ercan Gürses'in de birer konuşma yaptığı panele Vali Vekili Bahattin Çelik, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.