Mardin'de uyuşturucu operasyonları
49 dakika önce
Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:08 Kaynak: AA
'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 392 gram esrar, 113 gram eroin, 731 uyuşturucu hap, 47gram bonzai, 0,57 gram metamfetaminin ele geçirildi, 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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