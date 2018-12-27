Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Mardin
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kilo 700 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 2,61 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 7, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle ise 9 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:45 Kaynak: AA
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