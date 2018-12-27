Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Mardin
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kilo 700 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 2,61 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 7, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:25 Kaynak: İHA
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