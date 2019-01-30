Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 1 kilo 40 gram eroin ele geçirildi, araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:25 Kaynak: AA
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