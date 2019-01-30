Son Dakika Haberleri: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 1 kilo 40 gram eroin ele geçirildi, araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:25 Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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