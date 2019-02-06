Son Dakika Haberleri: Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 17'si tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu bağımlılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 4 aylık çalışma kapsamında 18 ara yakalamada 38 zanlı gözaltına alındı, 200 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güncel
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