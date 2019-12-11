Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mardin'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Mardin'de bir şahsın üzerinde yapılan aramada 11 gram eroin maddesi ve 1 adet suboxon sentetik hap ele geçirildi.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mardin'de bir şahsın üzerinde yapılan aramada 11 gram eroin maddesi ve 1 adet suboxon sentetik hap ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilli ilçesinden uyuşturucu madde taşıyan bir aracın geçeceği bilgisinin alınması üzerine Bülbül Mahallesi yol ayrımında yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildi. Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan H.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 11 gram eroin maddesi ile 1 adet suboxone isimli sentetik hap ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan H.Ö. gözaltına alındı. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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