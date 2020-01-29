Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mardin'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6,35 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6,35 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinde 6.35 gram eroin ele geçirildi.
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5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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