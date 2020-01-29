Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mardin'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6,35 gram eroin ele geçirildi.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6,35 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinde 6.35 gram eroin ele geçirildi.

Selahattin Eyyubi Mahallesinde bir araçta ruhsatsız silah ile 4,5 gram metamfetamin bulundu

5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doktor, kendisini darp eden şahsı öğrencilere burs verme şartıyla affetti
Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:29:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]