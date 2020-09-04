Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yapılan aramada, Ö.İ'nin üzerinden 2 gram eroin ile uyuşturucu alımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.İ, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşlıburç Mahallesi Beyazsu mezrasında iki kişinin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yaptı.

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