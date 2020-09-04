Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşlıburç Mahallesi Beyazsu mezrasında iki kişinin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yaptı.
Yapılan aramada, Ö.İ'nin üzerinden 2 gram eroin ile uyuşturucu alımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.İ, gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:21 - Kaynak: AA
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