Son Dakika Haberleri: Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 169 adet ecstasy hap, satışa hazır halde 24,28 gram eroin, 20,97 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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