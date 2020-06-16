Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda 3 kilo 300 gram esrar, 490 gram sentetik kannabinoid, 4,5 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 350 lira ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

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