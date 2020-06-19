Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, 221,8 gram eroin, 11 uyuşturucu hap ve 2,8 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.