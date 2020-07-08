Mardin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinasyonunda dedektör köpek "Eros" eşliğinde ilçede belirli adreslerde bulunan metruk binalarda arama yaptı.

Aramalarda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan araması bulunan M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.