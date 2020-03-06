Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu...

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 162 fişek eroin, 13 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1545 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkeme çıkarılan şüphelilerden 10'u "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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