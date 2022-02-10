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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

10.02.2022 14:51
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada bir iş yerinde şüpheli Ş.E'nin uyuşturucu sattığı belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı, satışa hazır fişekler halinde 142 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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