Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

6 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır takibe aldıkları şüphelilere yönelik Ömerli ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan 17 adrese 105 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden 8'si gözaltına alınırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu, tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Ömerli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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