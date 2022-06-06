Mardin'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

06.06.2022 14:49
Mardin'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yaklaşık 2 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yaklaşık 2 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli İ.A. ve H.R.'nin Diyarbakır'dan Nusaybin ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi alınması üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahısların paketi araziye attığı tespit edildi. Bölgede sıkı takip sonucu şahıslar poşeti almaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı öğrenildi. - MARDİN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
14:47 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
14:25 Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 15:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement