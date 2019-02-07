Son Dakika Haberleri: Mardin'de Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu

Mardin'de Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu

1 saat önce

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu Kentte 4 ay süren takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi tutuklandıMARDİN - Mardin'de, yaklaşık 4 ay süren takip sonrası uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen şafak operasyonlarında 36 kişi...

Mardin'de Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu, System.String[]
Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Kentte 4 ay süren takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi tutuklandı

MARDİN - Mardin'de, yaklaşık 4 ay süren takip sonrası uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen şafak operasyonlarında 36 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 17'si tutuklandı.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda polisler sabahın erken saatlerinde 18 ayrı ev ve iş yerine baskın düzenledi. Kapıları balyozlarla kırarak giren ev ve iş yerlerine giren güvenlik güçleri, dedektör köpeklerle uyuşturucu araması yaptı.
Operasyonlarda, 23 fişek eroin, metamfetamin maddesi, 5 parça halinde toplam 193,52 gram eroin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yürütülen operasyon sürecinde 36 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti' suçlarından işlem yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılardan M.T., H.A., V.G., H.A., A.K., H.Ç., R.K., E.E., H.T., D.Ö., İ.Ç., M.Ç., Ü.Ç., G.B., Ş.D., M.A. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

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