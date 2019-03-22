Son Dakika Haberleri: Mardin'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Mardin'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

27 dakika önce

Mardin'de polis ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin'de Uyuşturucu Tacirlerine Darbe, System.String[]
Mardin'de polis ekiplerinin düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince 12 günde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 104 kilo 250 gram uyuşturucu, 35 bin 600 paket kaçak sigara, 400 paket puro, 600 paket pipo ve nargile tütünü, 3 tabanca ve 82 fişek ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

Polis, Mardin, 3. Sayfa
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