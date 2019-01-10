Mardin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Mardin'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin
'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 ocakta Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 18,4 gram toz esrar,1,54 gram takoz esrar, 2,13 gram metamfetamin, 1 adet sahte kimlik, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:49 Kaynak: İHA
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