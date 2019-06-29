Son Dakika Haberleri: Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
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Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

1 saat önce

Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları, System.String[]
Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mazıdağı, Derik, Artuklu ve Midyat ilçelerinde terör örgütlerinin finans kaynakları olan uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonlarda, Mazıdağı ilçesinde bir araçta 120 uyuşturucu hap, Artuklu ilçesinde bir yolcu otobüsünde 72 kilogram kaçak nargile tütünü, Midyat ve Derik ilçelerinde de uygulama noktalarında 20 bin 35 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:23 Kaynak: AA
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