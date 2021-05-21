Mardin'de uyuşturucuya karşı bilgilendirme standı açıldı - Son Dakika

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Nusaybin ilçesinde uyuşturucuya karşı bilgilendirme standı açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve uyuşturucuyla mücadeledeki projeler anlatıldı, broşür dağıtıldı.

"Uyuma İhbar Et" uygulaması ve WhatsApp ihbar hattına dair bilgi verilen stantta, ihbarda bulunanların kimliklerinin gizli tutulduğu anlatıldı.

Öte yandan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, standı ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ekipler, daha sonra ilçe merkezinde faaliyet gösteren bazı tekstil atölyelerinde eğitim semineri düzenledi.