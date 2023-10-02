Mardin'de Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Eşini Öldürdü - Son Dakika

Mardin'de Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Eşini Öldürdü

Mardin\'de Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Eşini Öldürdü
Son Güncelleme: 02.10.2023 20:26

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan bir koca, eşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay sonucunda kadın hayatını kaybederken, kocanın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan koca eşini öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Ömer D., 4 çocuk annesi 36 yaşındaki Semra D. ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer D'nin eşi Semra D'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etmek için kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Mahalledekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Semra D, hastanede hayatını kaybederken Ömer D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Eşini Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Uzaklaştırma Kararı Olan Koca Eşini Öldürdü - Son Dakika
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