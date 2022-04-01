Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı - Son Dakika
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Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı

01.04.2022 11:37
Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Erkan Sanmak, vakaların günlük 18'e kadar düştüğünü ve yoğun bakım ihtiyacının bitmesiyle hastanelerinde bulunan korona virüs yoğun bakım servisinin kapatıldığını söyledi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Erkan Sanmak, vakaların günlük 18'e kadar düştüğünü ve yoğun bakım ihtiyacının bitmesiyle hastanelerinde bulunan korona virüs yoğun bakım servisinin kapatıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs tablosunda Mardin, korona virüs tablosunda vakaların en düşük olduğu iller arasına girdi. Aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, yoğun bakım ihtiyacı sıfıra düştü. Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Erkan Sanmak, bir ay öncesine kadar vakaların 700-800 arasında seyrettiğini ama bugün ise 18'e kadar düştüğünü belirtti. Sanmak, ihtiyacın sona ermesi nedeniyle yoğun bakım servisini kapatmalarını aşıya borçlu olduklarını vurguladı.

Dün itibariyle tüm Mardin'de vaka sayılarını 18'e kadar düştüğünü aktaran Sanmak, "Bu, şu ana kadar kaydettiğimiz en düşük rakamlardan biri. Covid pandemisini aşı sayesinde sonunda gücünü kaybettiğini görüyoruz bu sayılarla. Son dönemde hala BioNTech, ilk tercih sırasında, sonrasında ise Turkovac tercih ediliyor" dedi.

"YOĞUN BAKIMI BAŞKA HASTALIKLAR İÇİN KULLANIYORUZ"

Bugünün Mardin için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Sanmak, "Çünkü 26 Mart 2020'de Covid yoğun bakım servisimizi, 30 Mart 2022 itibariyle kapatmış bulunmaktayız. Şu an artık Covid yoğun bakımda yatan yoğun bakım hastamız bulunmamaktadır. Bu da bizi sağlık çalışanları olarak çok mutlu etmektedir. Şu an yoğun bakımımızı Covid dışı diğer hastalıklardan muzdarip hastalarımızın yoğun bakım ihtiyacını gidermek için kullanıyoruz" diye konuştu.

"AŞI OLMANIN ETKİSİYLE BERABER COVİD ARTIK İNSANLARA ZARAR VERMİYOR"

Korona virüsün hafif seyretmediğini belirten Sanmak, "Aşı olmanın etkisiyle beraber Kovid artık insanlara zarar vermiyor. Yoğun bakım ihtiyacı doğurmuyor. Bundan dolayı bugün yoğun bakımımızı kapattıysak eğer bunu aşıya borçluyuz. Bizim bugün yoğun bakımımızı kapatmamız, vaka sayılarımızın 18'e kadar düşmesi insanlarda rehavete neden olmaması gerekiyor. Aşılarını muhakkak olsunlar. Ancak bu sayede Covid'ten korunabiliriz" şeklinde konuştu.

2 yıllık pandemi ile mücadelede eden sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ifade eden Sanmak, "Kovid pandemisinde ilk tanıyı koymaktan tutun, serviste yatıran hemşireye, yoğun bakımda ilgilenen ve çalışan temizlikçisinden doktoruna, hemşiresine, filyasyon ekiplerine ve herkese çok teşekkür ederim. Bu 2 yıllık mücadelede gerçekten sağlık çalışanları çok fazla emek gösterdi. Türk halkı adına ben kendilerine bir teşekkürü borç bilirim" ifadelerinde bulundu.

(Kübra Nur Atik-İHA)

Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı
Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı
Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı
Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Mardin, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de vakalar düştü, 2 yıldır hizmet veren Covid-19 yoğun bakım servisi kapatıldı - Son Dakika
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