Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika

Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi

MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi, System.String[]

MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' kampanyası kapsamında Mardin'de, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla yapıldı. Merkez Artuklu ilçesindeki Kültür, PTT ve Vali Ozan caddelerindeki denetime Vali Demirtaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Serdar Şenyurt ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Servet Yıldız katıldı.

VALİDEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜRDenetimlerde toplu taşıma araç sürücüleri, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulunan Vali Demirtaş, "Mardin'de vatandaşlarımızın titizliği sayesinde vakaların düşmüş olması ve iyi durumda olmamız bizleri memnun etmektedir. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan bu hassasiyeti devam ettirmeleri gerekiyor. Çalışmalarımız devam ediyor, vatandaşlarımız da çok hassas davranıyor. Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Mardinli vatandaşlarımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de, Vali Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi - Son Dakika

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