Mardin'de Vali Yardımcısı Başoğlu FETÖ'den açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Vali Yardımcısı Başoğlu FETÖ'den açığa alındı - Son Dakika

Mardin'de Vali Yardımcısı Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

6 saat önce

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

Mardin'de Vali Yardımcısı Başoğlu FETÖ'den açığa alındı, System.String[]

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.


İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddiasıyla Mardin Valisi Yardımcısı görevinde bulunan Adem Başoğlu, açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Başoğlu'nun açığa alınmasıyla yerine Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın görevlendirildiği öğrenildi.


İçişleri Bakanlığı kararıyla açığa alınan Başoğlu, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine getirilmişti. - MARDİN

Adem Başoğlu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
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