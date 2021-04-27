Mardin'de vatandaş 17 günlük tam kapanmayı destekledi - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma kararını destekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" açıklamasından sonra vatandaşlar da tam kapanmayı destekledi. Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar kapanmanın gerekli olduğunu ifade etti. Hayvancılıkla uğraşan Abdurrahman Aksu, "Gerekli tabi, sağlık açısından çok gerekli. Aslında daha öncesinden yapılması gereken bir çalışmaydı. Ama şu zamanda biraz geç kalınmış gibi. Çünkü şu an bölgemizde tarım bölgesi olduğu için kış döneminde yapılması daha uygun olurdu bence. Ama daha geç yapılmasından avantajlı. İnsanlık için daha önemli, insanın zarar görmemesi için, ölümün yaşanmaması için gerekliydi" dedi.

Cumhuriyet Meydanı esnafından Murat Uğurlu ise denetimin olmadığını ve vatandaşların kurallara uymadığını vurguladı. Uğurlu, "Yasaklar halk için, vatandaş için, geleceğe huzur içinde yaşamak içinse kabul ediyoruz. Ama esnaf ve işçi mağdur olacaksa, zor durumda katkı sağlanması lazım. Belediyemiz tarafından herhangi bir denetleme yok. Denetim olsaydı zaten vakalar da artmazdı. İnsanlar uymuyor, 'böyle bir hastalık yok' diyor. Alay ediyorlar. Alay edilmemesi lazım. Benim de en yakınım anneannem vefat etti. Bu hastalığı biz de geçirdiğimiz ve gördüğümüz için halkın kurallara uyması ve riayet etmesini istiyoruz" diye konuştu. - MARDİN