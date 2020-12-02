Mardin'de vatandaşlar yeni kısıtlamalardan memnun - Son Dakika

Mardin'de vatandaşlar yeni kısıtlamalardan memnun

MARDİN - Mardin'de yaşayan vatandaşlar, korona virüs nedeni ile alınan yeni kısıtlamalardan memnun olduklarını belirtti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında yeni gelen kısıtlamalardan memnun olduklarını hatta bu kararların alınması için geç kalındığını ifade etti. Pazar esnafından Aziz Solay, "Kısıtlamalar bizi çok etkiledi ama gerekli olan bir şeydi. İnsan sağlığı için olan kararların karşısında duramayız. Bizim sağlığımız önemli. Pazarda yoğunluk çok düştü, yoğunluk yok. Esnaf olarak biz de etkileniyoruz ama ne yapalım" dedi.

Esnaf İsmail Baki de kısıtlamaların daha erken başlaması gerektiğini söyledi. Baki, "Kısıtlamalar geç başladı. Mardin'in neredeyse yarısı korona virüs oldu. Kısıtlamalar önceden gelseydi daha iyi olurdu. Virüs tüm dünyayı etkiledi sadece Türkiye'yi değil. İnşallah düzelecek, herkes kendine düşen görevi yaparsa, koronadan fazla etkilenmeyiz" diye konuştu.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Abdurrahman Yavuz ise yasakların gelmesinin iyi olduğunu, daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.