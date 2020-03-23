Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesinde kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.



Vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar ekiplerce karşılanıyor.



İlçelerde belediye ve kaymakamlıkların oluşturduğu ekipler de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Derik ve Kızıltepe ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Derik Belediyesi ekipleri tarafından jandarma personeli ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.

Derik'te önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren ekipler, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi.

Kolilerin teslim edildiği sırada, alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan Fuat Eşin, "Sağ olun. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Sultan Ayav da yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.