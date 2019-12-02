Mardin'de yağış etkili oldu
6 saat önce
Mardin'de etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:32 Kaynak: AA
Mardin'de etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yağış nedeniyle yolda kalan 2 araç ve sürücüsü kurtarıldı.
Derik ilçesinin Böğrek Mahallesinde yağış nedeniyle mahsur kalan araç ve sürücüsü ile Kızıltepe ilçesinin Bahçelievler Mahallesinde öğrenci servisi ve sürücüsü mahsur kaldıkları yerden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
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