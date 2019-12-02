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Mardin'de yağış etkili oldu

6 saat önce

Mardin'de etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

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Mardin'de etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yağış nedeniyle yolda kalan 2 araç ve sürücüsü kurtarıldı.

Derik ilçesinin Böğrek Mahallesinde yağış nedeniyle mahsur kalan araç ve sürücüsü ile Kızıltepe ilçesinin Bahçelievler Mahallesinde öğrenci servisi ve sürücüsü mahsur kaldıkları yerden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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