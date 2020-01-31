Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi - Son Dakika

Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi

6 saat önce

Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdiMARDİN'de etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi

MARDİN'de etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Mardin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Sağanak yağış ve sis nedeniyle Diyarbakır- Mardin Karayolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:16:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]