Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi - Son Dakika

Sağanak yağış ve sis nedeniyle Diyarbakır- Mardin Karayolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Mardin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

MARDİN'de etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Mardin 'de yağış zincirleme kaza getirdi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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