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Mardin'de yangın

54 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstasyon ile Nur mahalleleri arasında adliye lojmanlarının da yer aldığı Türkmen deresi mevkisindeki kurumuş otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler, kısa sürede geniş bir alanı kapladı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 TOMA, Orman işletme ve Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol atına alındı.
Ekipler, taşlık alana fazla girilemediği için yangına belirlenen noktalardan müdahale etti.

Yoğun dumandan dolayı rahatsızlanan bir personele 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:39 Kaynak: AA
Artuklu, Mardin, Güncel
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