Mardin'de yangın - Son Dakika

Mardin'de yangın
6 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.
Kabala Mahallesi 603 Sokakta bir evin bodrum katında evi sahibinin küç beslediği bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kuşlar zarar görmeden yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:34 Kaynak: AA
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