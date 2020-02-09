Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 kızı öldü - Son Dakika

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında, Nisan Tur (34) ile 1 ila 7 yaşları arasındaki 3 kızı yaşamını yitirdi.

Mazıdağı ilçesinde dün gece saatlerinde Tur ailesinin oturduğu evde yangın çıktı. Evde bulunan Nisan Tur ile kızları Miran, Lorin ve Ecrin, yangına uykuda yakalandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Nisan Tur ile çocukları Miran, Lorin ve Ecrin'in cansız bedenleriyla karşılaştı. Anne ve 3 kızının cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Bu arada, yangın sırasında baba Yunus Tur'ın işte olduğu belirtildi.