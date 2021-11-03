Mardin'in Nusaybin ilçesinde ayağına dolanan olta ipi nedeniyle çalılıklarda asılı bulunan yaralı balaban kuşu, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.
Bahçebaşı Mahallesi'nden geçen Çağ Çağ Sulama Kanalı kenarındaki çalılıklarda, ayaklarından asılı haldeki Balaban kuşunu görenler, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, ayağına dolanan olta ipi nedeniyle çalılıklarda asılı kalan kuşu kurtardı.
Ayağından yaralı olduğu tespit edilen kuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Veterinerliğinde yapılacak tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mardin'de yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika