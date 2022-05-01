Mardin'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Mardin'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi altına alındı

01.05.2022 13:45
Mardin'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi altına alındı

Mardin'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yavru kedinin tedavisine başlandı.

Mardin'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan yavru kedinin tedavisine başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı suç işleyenlerle mücadeleyi sürdürürken yaralı hayvanlara da destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri merkez Artuklu ilçesinde yol kenarında gördükleri yavru kedinin yaralı olduğunu fark etti.

Yavru kedi, ilk müdahalenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan hastanesine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mardin, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi altına alındı - Son Dakika


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