Mardin'de yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı - Son Dakika

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Mardin'de yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı
6 saat önce
Mardin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekiplerince giderildi.
Mardin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekiplerince giderildi.
Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Kütüklü Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Nezir ve eşi Hamdiye Çapat, Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve temel gıda malzemelerini alamadıklarını Vefa Koordinasyon Grubu'na bildirdi.
Yardım talebi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşıladı.
Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden çift, jandarmaya ve diğer yetkililere dua ederek teşekkür etti.
Ekipler de, "Siz evinizden çıkmayın, biz jandarma teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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