Mardin'de Yavru Köpeğe İşkence Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

Mardin'de Yavru Köpeğe İşkence Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 18.08.2023 11:51

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, yerde yatan yavru köpeği demir çubukla defalarca vurarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşılınca jandarma ekipleri harekete geçti. M.T. isimli şahıs, gözaltına alınarak jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Kızıltepe Kaymakamlığı da suç duyurusunda bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde M.T., yerde yatan yavru köpeği, başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası M.T. gözaltına alındı.

OLAYIN ŞOKUYLA YERİNDEN KIPIRDAYAMADI

Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. M.T., yerde yatan köpeği, başına demir çubukla defalarca vurdu. Bu sırada yoldan geçen biz kız çocuğu, olayın şokuyla yerinden kıpırdayamadı. M.T. kıza da bir şeyler söyleyip, köpeğin başına bir kez daha vurdu. Köpek ölürken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de infial yaratan görüntü! Yerde yatan yavru köpeği başına demir çubukla vurarak öldürdü

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.'yi adresinde gözaltına alındı.

Mardin'de infial yaratan görüntü! Yerde yatan yavru köpeği başına demir çubukla vurarak öldürdü

KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, "Mardin ili Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde M.T. isimli şahıs yavru köpeğe eziyet ederek öldürmesi ile ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'nun talimatıyla Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılığın talimatıyla şüpheli M.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. M.T.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mardin'de infial yaratan görüntü! Yerde yatan yavru köpeği başına demir çubukla vurarak öldürdü
Kaynak: DHA

Kızıltepe, Jandarma, Hisarcık, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Yavru Köpeğe İşkence Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de Yavru Köpeğe İşkence Eden Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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