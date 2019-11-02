Son Dakika Haberleri: Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetim
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Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetim

6 saat önce

Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetimMardin'de jandarma tarafından trafikte yaya önceliği bulunan noktalar, drone ile denetlendi.

Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetim

Mardin'de jandarma tarafından trafikte yaya önceliği bulunan noktalar, drone ile denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'trafik güvenliğinin sağlanması' amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Yaya önceliği ile trafik güvenliği kapsamında radarlı denetimleri arttıran jandarma, drone da kullanıyor. Jandarma ekipleri, son olarak yaya önceliği bulunan noktalarda drone'lu denetim yaparak, kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

Mardin'de yaya öncelikli noktalarda drone'lu denetim

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:41 Kaynak: DHA
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