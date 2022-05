Mardin'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosu tanıtıldı - Son Dakika

Mardin'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında emniyet ve jandarma personelleri tarafından tanıtıldı.

'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu katıldı. Yolun karşı tarafından gelen yayalar emniyet ve jandarma personelleri tarafından bilgilendirildi.

Bugün Türkiye genelinde 81 ilde trafik haftası, trafik günü etkinliği kutlamalarının başladığını bildiren Vali Demirtaş, "Malumunuz her mayıs ayının ilk cumartesi günü trafik güvenlik günü olarak kabul edilir. Onu takip eden hafta ise trafik haftası olarak devam eder. Bugün ve bu hafta inşallah tamamen özellikle yayalarımızın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalarımız okullarımızda ve yaya yerlerinde devam edecek. Burada amacımız özellikle yaralamalı ve ölümlü kazalarda can kayıplarını nasıl daha fazla düşürebiliriz. Tek amacımız o da yayanın daha dikkatli bir şekilde geçmesi ve nasıl bir yol izlemesi lazım ve yayalar için '5 adımda güvenlik yolu' adı altında bir mottomuz var. İnşallah bu hafta tüm vatandaşlarımıza bu motto hakkında bilgi vereceğiz. Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına en güzel şekilde riayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü onların can güvenlikleri bizim için çok önemli" dedi.