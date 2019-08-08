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Mardin'de yaz Kur'an Kursu kapanış programı

56 dakika önce

Mardin'de "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

Mardin'de yaz Kur'an Kursu kapanış programı, System.String[]
Mardin'de "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.
Kamor Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda açılış konuşması yapan İl Müftüsü İsmail Çiçek, yaklaşık iki ay önce kursların başladığı günü bayram günü gibi olarak kutladıkları ifade etti.
Çocukları "Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" şiarıyla mabetlerin gölgesinde yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Çiçek, şöyle konuştu=
"Çocukların camide büyümelerini arzuladık, büyüklenmelerini istemedik. Bu gün caminin ilgilendiği çocuğun yarın cami ile ilgilenen yetişkin olacağına iman ettik. Bırakacağımız en değerli mirasın güzel ahlak, iyi bir hayat olduğunun şuurundayız. Minik yüreklerine yerleştireceğimiz en değerli şeyin Allah'ın sevgisi olduğunu biliyoruz."
Etkinlik, 4-6 yaşındaki çocukların ilahiler seslendirmesi, şiirler ve beden dili ile Kur'an okumasıyla son buldu.
Programa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, kurs öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Millet Bahçeleri, Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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