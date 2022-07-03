Eğitimlerin güzel ve verimli geçeceğini düşündüğünü belirten Ertaş, "Yaz döneminde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ilk defa robotik kodlama, 3D yazıcı ile tasarım eğitimleri vereceğiz. Amacımız TEKNOFEST'e katılacak gençleri yetiştirmek. Teknolojinin hızla geliştiği çağda gençlerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Gençleri yaz aylarını iyi şekilde değerlendirebilecekleri vakfımıza davet ediyorum." dedi.

Ertaş, yaz okulunda manevi ve kişisel gelişim alanında eğitimler verileceğini ifade ederek, yaklaşık 1000 öğrencinin başvuru yaptığını söyledi.

Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de yaz okulunda eğitim başladı - Son Dakika

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