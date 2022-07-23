Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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