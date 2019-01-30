Mardin'de Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi
32 dakika önce
Mardin Devlet Hastanesi sağlık personeline, "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi" verilmeye başlandı.
Mardin Devlet Hastanesi
sağlık personeline, "Yenidoğan
Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi" verilmeye başlandı.
Bir otelde düzenlenen eğitimde konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, eğitimlerinin amaçlarının önlenebilir bebek ölümlerini engelleyip daha kalifiye elemanlar yetiştirmek olduğunu söyledi.
Sağlığın insan hayatındaki önemine dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:
"Her yeni doğanın, neonatal bakım alma hakkı vardır. Bu da doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yeni doğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Eğitimi çok önemsiyoruz, bu tür eğitimlerimiz devam edecektir."
Program katılan 50 sağlık personeli 3 günlük eğitimin ardından sertifikaları verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:09 Kaynak: AA
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