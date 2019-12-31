Mardin'de yeni yıl mesajları - Son Dakika

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Tutaşı, 2020 yılının tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, 2019 yılının acısıyla tatlısıyla sona erdiğini kaydetti.

"Geride bıraktığımız yıla ülke olarak da birçok mutluluğu ve üzüntüyü sığdırdık. Günden güne güçlenen ülkemiz 2019 yılında da dünyada adından söz ettirdiği gibi mazlumun yanında ve umudu olmaya devam etmiştir." ifadelerini kullanan Tutaşı, şöyle devam etti:

"Terörle sözde değil özde ve gerçekten savaşan nadir ülkelerden olan Türkiye, 2020 yılında da aynı misyonunu arttırarak devam ettirecektir. Kendi ayakları üzerinde duran ve gemisinden uçağına kadar artık kendisi üreten ülkemiz son olarak kendi otomobilini de üretmeye başlamış ve dünyanın en güçlü devletleri arasında yerini almıştır."

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu da mesajında, ülkenin içinden geçtiği bu zor süreçte, bekanın devamı için görev yapan mülki ve askeri görevlilerin, teröre karşı engin bir yurtseverlik ve fedakarlıkla hayatı bahasına mücadele veren asker, polis ve korucuların, yerel ve ulusal basından gazetecilerin, kanaat önderlerinin, aydınların, gençlerin, gençlere istihdam yaratmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan iş adamlarının yeni yılınızı en içten duygularla kutladığını belirtti.

Ülkenin zor süreçlerden geçtiği bu dönemde, ulusal birlik ve ulusal aidiyet bağlarımızın, adalet, özgürlük ve demokrasi temelinde daha da güçlenmesini temenni eden Miroğlu, şöyle devam etti:

"Ortak değerlerimizin güçlenmesi, anlamsız siyasal bölünmelerin yerini empatiye, karşılıklı hoşgörü ve helalleşmeye dayalı bir anlayışa bırakması, 2020 yılında da yegane dileğimizdir."