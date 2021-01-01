Mardin'de yeni yılın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisinde vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak yılın ilk cuma namazını eda etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ta burada kıldığı namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Demirtaş, mesafe ve hijyen uyarısı yaparak, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara tedbirlere devam etmelerini isteyerek teşekkür etti.

Cuma namazını kılan vatandaşlardan Hasan Akbulut, Bu virüsün son bulması ve devletin, milletin huzuru için dua ettiklerini söyledi.

Akbulut, "Allah bu yıl bu virüsü üstümüzden kaldırsın. İnşallah dualarımız kabul edilecek. Valiliğimiz, sağlık müdürlüğümüz güzel tedbirler alıyor. 2021'e ilk cumamız dua ettik. İnşallah bu virüsü atlatacağız. "dedi