Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar - Son Dakika
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Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar

11.05.2022 11:58
Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, yerin altında bulunan 50 metrelik bakır elektrik kablosunu çalıp kayıplara karıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, yerin altında bulunan 50 metrelik bakır elektrik kablosunu çalıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yer altındaki elektrik kablosu, hırsızların hedefi oldu. Parkta bulunan 50 metre uzunluğundaki bakır elektrik kablosunu çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. DEDAŞ ekipleri çalınan kablonun yerine yenisini döşedi.

Hırsızlık olayı ilgili polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar
Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar

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Cumhuriyet Meydanı, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar - Son Dakika


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