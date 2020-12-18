Mardin'de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika

Mardin'de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları

18.12.2020 14:01
Mardin'de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda yol çalışmalarına hız veren Fen İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Yollar ve Kentsel Yollar Şube Müdürlükleri projeye aldıkları yolların büyük bir bölümünde yapım, onarım ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı 2020 yılı içerisinde, 65 kilometre stabilize kaplama yol, 125 kilometre asfalt sathi kaplama, 1,5 kilometre BSK, 120 bin metrekare parke ve 380 kilometre yama çalışması yapıldı.

Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları - Son Dakika


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