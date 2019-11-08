Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait 660 paket pipo tütünü 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesinde bulunan Akıncı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaptığı uygulamada 35 MPG 62 plakalı yolcu otobüsünü durdu. Ekipler tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan A.A. isimli kadına ait 50 gramlık paketler halinde 660 paket pipo tütünü ile 600 paket (60 karton) muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda A.A ifadesinin alınmasın sonrası serbest bırakıldığı bildirildi. - MARDİN